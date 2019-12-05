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2019-12-05T13:41+0300
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Медведев назвал цель импортозамещения в сфере производства лекарств
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РИА Новости

Медведев назвал цель импортозамещения в сфере производства лекарств

13:00 05.12.2019 (обновлено: 13:41 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Импортозамещение в лекарственной сфере не направлено на отсечение иностранных препаратов, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Он отметил, что в ряде случаев из аптек действительно исчезают лекарственные препараты, это объясняется как объективными, так и субъективными причинами.
Трансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
Вчера, 13:29
Импортные лекарства должны быть в аптеках, заявил Медведев
"Я бы не стал винить импортозамещение. Очевидно, что импортозамещение направлено ведь, прежде всего, на что? Это сделано не ради того, чтобы отсечь наших людей от каких-то иностранных лекарств. Это было бы просто неприемлемо, негуманно, вообще невозможно. А просто чтобы эти лекарства были дешевле. Мы же можем лекарства производить, это 100%. У нас за последний год фармацевтика выросла, по-моему, на 18%. Это быстро растущая отрасль, очень важная. И, кстати, лекарственная безопасность - одно из важнейших направлений нашей безопасности, чтоб нам тоже где-то что-то там не закрыли", - сказал Медведев.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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