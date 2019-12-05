Медведев назвал цель импортозамещения в сфере производства лекарств

"Я бы не стал винить импортозамещение. Очевидно, что импортозамещение направлено ведь, прежде всего, на что? Это сделано не ради того, чтобы отсечь наших людей от каких-то иностранных лекарств. Это было бы просто неприемлемо, негуманно, вообще невозможно. А просто чтобы эти лекарства были дешевле. Мы же можем лекарства производить, это 100%. У нас за последний год фармацевтика выросла, по-моему, на 18%. Это быстро растущая отрасль, очень важная. И, кстати, лекарственная безопасность - одно из важнейших направлений нашей безопасности, чтоб нам тоже где-то что-то там не закрыли", - сказал Медведев.