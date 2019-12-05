В сахалинской больнице обнаружили просроченные лекарства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Проверка в Сахалинской областной больнице выявила препараты с истекшим сроком годности, завотделения анестезии и реанимации и старшая медсестра отстранены от исполнения обязанностей, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

О том, что в областной больнице нарушаются условия труда, применяются просроченные лекарства и повторно используются одноразовые расходные материалы, сообщили на местном портале три медсестры, работающие в медучреждении. Сразу после публикации в медучреждении организовали масштабную внеплановую проверку с участием специалистов прокуратуры, Росздравнадзора по Сахалинской области и регионального министерства здравоохранения. В настоящее время региональный СК в рамках проверки изъял медицинскую документацию, лекарственные препараты, компьютеры.

"Руководство региона получило первые результаты проверки медучреждения, которую проводят специалисты регионального минздрава и Росздравнадзора по Сахалинской области. На складах и в аптеке больницы были обнаружены препараты с истекшим сроком годности", - говорится в сообщении.

По информации регионального минздрава, до окончания служебной проверки заведующий отделением анестезии и реанимации, старшая медсестра и заведующая аптекой медучреждения отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Также минздрав сообщил, что в связи с инцидентом в больнице губернатор Валерий Лимаренко инициировал внеплановую ведомственную проверку во всех учреждениях здравоохранения на предмет соблюдения порядков обеспечения, хранения и своевременного использования лекарственных препаратов и расходных медицинских материалов.