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В сахалинской больнице обнаружили просроченные лекарства
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РИА Новости

В сахалинской больнице обнаружили просроченные лекарства

12:58 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Проверка в Сахалинской областной больнице выявила препараты с истекшим сроком годности, завотделения анестезии и реанимации и старшая медсестра отстранены от исполнения обязанностей, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
О том, что в областной больнице нарушаются условия труда, применяются просроченные лекарства и повторно используются одноразовые расходные материалы, сообщили на местном портале три медсестры, работающие в медучреждении. Сразу после публикации в медучреждении организовали масштабную внеплановую проверку с участием специалистов прокуратуры, Росздравнадзора по Сахалинской области и регионального министерства здравоохранения. В настоящее время региональный СК в рамках проверки изъял медицинскую документацию, лекарственные препараты, компьютеры.
"Руководство региона получило первые результаты проверки медучреждения, которую проводят специалисты регионального минздрава и Росздравнадзора по Сахалинской области. На складах и в аптеке больницы были обнаружены препараты с истекшим сроком годности", - говорится в сообщении.
По информации регионального минздрава, до окончания служебной проверки заведующий отделением анестезии и реанимации, старшая медсестра и заведующая аптекой медучреждения отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Также минздрав сообщил, что в связи с инцидентом в больнице губернатор Валерий Лимаренко инициировал внеплановую ведомственную проверку во всех учреждениях здравоохранения на предмет соблюдения порядков обеспечения, хранения и своевременного использования лекарственных препаратов и расходных медицинских материалов.
"Главный врач областной больницы Владимир Розумейко встретился с коллективом учреждения и сообщил, что, несмотря на продолжающуюся прокурорскую проверку, работа будет идти в штатном режиме и это не должно сказываться на качестве оказания медицинской помощи", - отмечается в сообщении.
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