Иран пресекает деятельность иноагентов, разжигающих протесты в стране

"Некоторые разрушения, погромы происходили именно с организацией, которая осуществлялась из-за границы. И естественно, что в данной части, конечно же, правительство Республики Иран с очень сильной волей пресекает эти действия, идентифицирует этих агентов и пресекает их деятельность", - заявил Санаи на встрече с журналистами.

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов.