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Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
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РИА Новости

Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

12:50 05.12.2019 (обновлено: 13:12 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Общее состояние этой первичной сети (здравоохранения - ред.) - оно в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект (нацпроект "Здравоохранение" - ред.) улучшением первичной помощи, потому что именно туда - в поликлинику, в ФАП, в больницу - приходят практически все люди", - сказал Медведев.
"В Москве это плюс-минус прилично... Но достаточно километров 100-150 отъехать, и это уже совершенно другая история", - добавил он.
Медведев также отметил, что сейчас в России по линии высокотехнологичной медицинской помощи выполняется около миллиона операций в год. "Это очень хороший результат", - сказал премьер-министр.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
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