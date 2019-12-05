Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Общее состояние этой первичной сети (здравоохранения - ред.) - оно в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект (нацпроект "Здравоохранение" - ред.) улучшением первичной помощи, потому что именно туда - в поликлинику, в ФАП, в больницу - приходят практически все люди", - сказал Медведев.
"В Москве это плюс-минус прилично... Но достаточно километров 100-150 отъехать, и это уже совершенно другая история", - добавил он.
Медведев также отметил, что сейчас в России по линии высокотехнологичной медицинской помощи выполняется около миллиона операций в год. "Это очень хороший результат", - сказал премьер-министр.