Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

"Общее состояние этой первичной сети (здравоохранения - ред.) - оно в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект (нацпроект "Здравоохранение" - ред.) улучшением первичной помощи, потому что именно туда - в поликлинику, в ФАП, в больницу - приходят практически все люди", - сказал Медведев.