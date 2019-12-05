Страховщики опровергли сообщения о резком росте тарифов ОСАГО

"Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуальным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения", — отмечается в сообщении.

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