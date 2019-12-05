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Страховщики опровергли сообщения о резком росте тарифов ОСАГО
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РИА Новости

Страховщики опровергли сообщения о резком росте тарифов ОСАГО

12:52 05.12.2019 (обновлено: 13:29 05.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) заявили РИА Новости, что информация в СМИ о возможном росте тарифов ОСАГО на 30% не соответствует действительности.

"Таких оценок РСА не делал, а приведенная данными СМИ информация противоречит всем имеющимся актуальным оценкам. Союз считает такие публикации недобросовестной попыткой ряда СМИ манипулировать общественным мнением и требует их опровержения", — отмечается в сообщении.

В Союзе отметили, что с момента старта реформы в январе этого года средняя премия по ОСАГО в России снижается. По итогам 11 месяцев она снизилась более чем на 5%. Одновременно с растет средняя выплата — на 2,7% с начала года.
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Ранее газета "Известия" со ссылкой на РСА сообщила, что стоимость полиса могут увеличить почти на треть. В будущем формате предложили сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения.
Также предлагается исключить коэффициент мощности двигателя.
В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.
Обеспокоенность вызвала идея отменить территориальный коэффициент и повысить с 500 тысяч до двух миллионов рублей предельный размер возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего.
Позднее группа депутатов выступила с проектом, который предусматривает, что коэффициенты за регион проживания (регистрации) владельца транспортного средства останутся прежними.
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