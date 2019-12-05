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Иранский посол прокомментировал экономическую ситуацию в стране
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РИА Новости

Иранский посол прокомментировал экономическую ситуацию в стране

12:49 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПосол Ирана в России Мехди Санаи
Посол Ирана в России Мехди Санаи
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Посол Ирана в России Мехди Санаи. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти Ирана серьезно воспринимают экономические требования народа и будут искать пути решения проблем, заявил посол Исламской республики в РФ Мехди Санаи.
"Наши ответственные лица приняли два подхода. Первый подход - они услышали требования народа, что они были не удовлетворены некоторыми экономическими вопросами", - заявил он на встрече с журналистами.
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Посол добавил, что вопрос очень серьезно воспринимается на различных уровнях, на уровне правительства, духовного лидера, различных ведомств.
"Проводили комиссии, составляют планы с тем, чтобы услышать голос народа и обратить внимание на голос народа и в будущих планах искать выход для них", - добавил Санаи.
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
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Хасан РоуханиМехди СанаиРоссияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Диктаторскому режиму ИРИ надо добровольно уйти и обеспечить мирный переход власти, чтобы народы, сообщества и общины Ирана могли самоопределиться, сделать свой суверенный выбор по форме своего государственного устройства, чтобы сформировать власть прогрессивных реформаторов в единой стране.
5 декабря, 13:15
МАМураз Аджоев
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