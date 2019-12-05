Иранский посол прокомментировал экономическую ситуацию в стране

"Наши ответственные лица приняли два подхода. Первый подход - они услышали требования народа, что они были не удовлетворены некоторыми экономическими вопросами", - заявил он на встрече с журналистами.

"Проводили комиссии, составляют планы с тем, чтобы услышать голос народа и обратить внимание на голос народа и в будущих планах искать выход для них", - добавил Санаи.

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.