В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ

"К примеру, гражданин Иванов назначается на должность заместителя министра, а в СМИ по нему множество страниц негативной информации по его предыдущей деятельности, взаимоотношениям с соседями. СМИ - это как маркер. Это как один из факторов характеризующий. Это правоохранители и мы используем. Существуют определенные базы, которые систематизируют информацию", - сказал Акшатин журналистам.