В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Крымских чиновников будут назначать с учетом их характеристики и упоминаний в средствах массовой информации, сообщил председатель комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин.
"К примеру, гражданин Иванов назначается на должность заместителя министра, а в СМИ по нему множество страниц негативной информации по его предыдущей деятельности, взаимоотношениям с соседями. СМИ - это как маркер. Это как один из факторов характеризующий. Это правоохранители и мы используем. Существуют определенные базы, которые систематизируют информацию", - сказал Акшатин журналистам.
По его словам, с мая следующего года в регионе будет запущена новая методика оценки уровня коррупции в органах власти.