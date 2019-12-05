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В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ
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РИА Новости

В Крыму чиновников будут назначать с учетом характеристики в СМИ

12:44 05.12.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Крымских чиновников будут назначать с учетом их характеристики и упоминаний в средствах массовой информации, сообщил председатель комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин.
"К примеру, гражданин Иванов назначается на должность заместителя министра, а в СМИ по нему множество страниц негативной информации по его предыдущей деятельности, взаимоотношениям с соседями. СМИ - это как маркер. Это как один из факторов характеризующий. Это правоохранители и мы используем. Существуют определенные базы, которые систематизируют информацию", - сказал Акшатин журналистам.
По его словам, с мая следующего года в регионе будет запущена новая методика оценки уровня коррупции в органах власти.
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