Медведев оценил политику Зеленского по отношению к России

"Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией", — сказал он.