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Медведев оценил политику Зеленского по отношению к России
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РИА Новости

Медведев оценил политику Зеленского по отношению к России

12:44 05.12.2019 (обновлено: 15:09 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает очевидным желание президента Украины Владимира Зеленского добиться нормализации отношений с Россией. Об этом глава правительства заявил в интервью российским телеканалам.
Медведев напомнил, что Зеленский избран народом Украины и обладает весьма высокой поддержкой.
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"Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией", — сказал он.

Премьер отметил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, в том числе и с Россией.
"Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него?" — добавил он.
Предшественник Зеленского Петр Порошенко был представителем "партии войны", продолжил Медведев. И теперь, по его словам, эта партия пытается затянуть в ту же историю и нового украинского президента. В этой ситуации все зависит от самого Зеленского: "У него высокий уровень поддержки населения, и он должен понимать свою ответственность перед Украиной, перед украинским народом", — заключил российский премьер.
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