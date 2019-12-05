Туристы назвали лучшие страны для встречи Нового года

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, назвали лучшие страны для встречи Нового года, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что более половины (56 процентов) хотя бы раз встречали этот праздник за границей. Из них 64 процента сказали, что они остались довольны каникулами и испытали незабываемые эмоции.

Треть путешественников отметила гостеприимство местных жителей, четверть (26 процентов) — впечатлились местными традициями, столько же — остались довольны программой праздничных мероприятий. А девять процентов рассказали, что смогли отдохнуть дешевле, чем планировали.

Половина отмечавших Новый год за рубежом выбирали теплые страны. Самое популярное место для январских каникул — Таиланд, его назвали 27,4 процентов пользователей. На второй и третьей строке в списке самых востребованных стран — Италия и Германия (по девять процентов). На четвертой – Египет.

Респонденты младше 25 лет обычно проводят праздничные каникулы в Европе: они выбирают Португалию, Францию, Чехию и Армению.

Путешественники в возрасте от 25 до 40 лет предпочитают Таиланд, Вьетнам и Италию.