В Одессу прибыл спецотряд для поиска пропавших при пожаре в колледже

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Спецотряд спасателей, которые должны начать поиск пропавших без вести из-за пожара в колледже, в четверг утром прибыли в Одессу, сообщил вице-мэр города Павел Вугельман.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
"Утром в Одессу прибыли несколько бортов со спасателями, что сегодня начинают поиск пропавших без вести 4 декабря. Спасателям предоставили технику ряд предприятий Одессы и города Южный", - цитирует Вугельмана агентство "Укринформ".
По словам Вугельмана, жителей ближайших домов переселили в гостиницы.
Также он сообщил, что в четверг утром начала работу комиссия по техногенно-экологической безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая рассматривает причины пожара и вопрос поиска пропавших без вести.