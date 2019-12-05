Медведев заявил, что в отношениях с Минском есть сложные темы

"Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами. Действительно, каждая страна хочет добиться определенных преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.