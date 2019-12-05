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2019-12-05T14:31+0300
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Медведев заявил, что в отношениях с Минском есть сложные темы
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РИА Новости

Медведев заявил, что в отношениях с Минском есть сложные темы

12:40 05.12.2019 (обновлено: 14:31 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отношениях с Белоруссией есть сложные темы, но он уверен, что решение всегда можно найти.
"Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами. Действительно, каждая страна хочет добиться определенных преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти на уровне правительства, и на президентском уровне, если это потребуется", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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БелоруссияРоссияЭкономикаРазговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевМинскПолитика
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