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Союзное государство
2019-12-05T13:11+0300
https://ria.ru/20191205/1561996520.html
Медведев отметил высокий уровень интеграции Союзного государства
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РИА Новости

Медведев отметил высокий уровень интеграции Союзного государства

12:38 05.12.2019 (обновлено: 13:11 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Союзное государство РФ и Белоруссии - большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"У нас есть союзное государство - это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то высказываем, особенно на эмоциональном порыве это происходит. Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий", - сказал он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
19 ноября, 20:51Союзное государство
Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции
По словам российского премьера, у РФ с Белоруссией 35 миллиардов долларов торгового оборота, что показывает высокий уровень интеграции. Медведев отметил, что этим нужно дорожить и делать все, чтобы эта интеграция сохранилась.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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Союзное государствоРазговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевБелоруссияРоссияПолитика
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