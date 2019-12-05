Медведев отметил высокий уровень интеграции Союзного государства

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Союзное государство РФ и Белоруссии - большая ценность, уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"У нас есть союзное государство - это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то высказываем, особенно на эмоциональном порыве это происходит. Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий", - сказал он.
По словам российского премьера, у РФ с Белоруссией 35 миллиардов долларов торгового оборота, что показывает высокий уровень интеграции. Медведев отметил, что этим нужно дорожить и делать все, чтобы эта интеграция сохранилась.