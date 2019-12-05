Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи об измене

"Несколько недель назад я совершил серьезную ошибку, однако разрешите мне все прояснить — между мной и моей партнершей по фильму ничего не было. Я слишком много выпил той ночью и сейчас очень сожалею из-за своего поведения. Это не тот пример, который я хотел бы показать сыну. Я прошу прощения у жены и семьи за эту позорную ситуацию", — написал Тимберлейк.