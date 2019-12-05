В Польше число жертв взрыва газа в доме выросло до шести человек

ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до шести человек, из-под завалов извлекли тело взрослого, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживало девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе. Ранее сообщалось об обнаружении тел пяти погибших, в том числе двоих детей.
"С болью вынужден передать очередную печальную информацию. Была найдена шестая жертва этой трагедии. Это взрослый человек", - сказал Вечерек.