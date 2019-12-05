Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Источник в Источник в МИД , комментируя РИА Новости сообщения СМИ о выдворении болгарского дипломата из России , заявил, что это "зеркальный ответ", о котором российская сторона предупреждала.

"Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали", — заявил он.

"То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов", — добавил он.

Ранее агентство Рейтер сообщило о том, что Россия выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крастин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.

В октябре стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет Россия.

В октябре также сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отметил тогда МИД Болгарии.