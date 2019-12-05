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Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ
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РИА Новости

Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ

12:36 05.12.2019 (обновлено: 15:06 05.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Болгарии в России в Москве
Посольство Болгарии в России в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Болгарии в России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Источник в МИД, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о выдворении болгарского дипломата из России, заявил, что это "зеркальный ответ", о котором российская сторона предупреждала.
"Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали", — заявил он.

"То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов", — добавил он.

Ранее агентство Рейтер сообщило о том, что Россия выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крастин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.
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В октябре стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет Россия.
В октябре также сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отметил тогда МИД Болгарии.
В октябре этого года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ведомство не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства России в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности.
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