Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ

"Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали", — заявил он.
"То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов", — добавил он.
Ранее агентство Рейтер сообщило о том, что Россия выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крастин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.
8 мая, 17:48Случаи высылки иностранных дипломатов из России
В октябре стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет Россия.
В октябре также сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отметил тогда МИД Болгарии.
В октябре этого года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ведомство не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства России в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности.