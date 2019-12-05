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Медведев верит, что торговые войны закончатся
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РИА Новости

Медведев верит, что торговые войны закончатся

12:35 05.12.2019 (обновлено: 12:50 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает, что в исторической перспективе в РФ и в мире "все будет хорошо": закончатся торговые войны и будут сняты разные ограничения.
"Я оптимист, все будет хорошо в исторической перспективе. А сейчас будет сложно. Просто человечество вообще исчезло бы, если бы в конечном случае в исторической перспективе не было бы все хорошо. Я думаю, что и торговые войны закончатся, и всякого рода ограничения будут сняты, но нам нужно жить сейчас", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, давая прогноз о ситуации в мире и месте РФ.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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