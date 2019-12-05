Медведев верит, что торговые войны закончатся

"Я оптимист, все будет хорошо в исторической перспективе. А сейчас будет сложно. Просто человечество вообще исчезло бы, если бы в конечном случае в исторической перспективе не было бы все хорошо. Я думаю, что и торговые войны закончатся, и всякого рода ограничения будут сняты, но нам нужно жить сейчас", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг, давая прогноз о ситуации в мире и месте РФ.