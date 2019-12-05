Медведев назвал политику Европы в отношении России близорукой

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Политика европейских стран в отношении России близорукая, но рано или поздно будет общее примирение, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"С Европейским союзом, не говоря уже о США, у нас не лучший период. Я недавно встречался с рядом моих коллег из Европейского союза, говорю: "Послушайте, ребята, смотрите, что вы делаете, ввели санкции, сами же от них страдаете, потеряли там около 100 миллиардов евро, а некоторые еще там 200, и мы, конечно, потеряли, но вы даже не хотите встречаться". Кому от этого лучше? Вы сказали, что мы с вами дружить не будим и общаться не будем, но это на уровне европейской комиссии, а в двустороннем порядке как бы можно ", - сказал Медведев.
"Это довольно странная история, особенно с учетом того, что в ЕС решения принимаются в ряде случаев в Брюсселе, это коллегиальные решения, рассчитанные на все страны Евросоюза, поэтому политика близорукая, но уверен, она все равно рано или поздно закончится общим примирением", - добавил он.