Медведев назвал политику Европы в отношении России близорукой

"Это довольно странная история, особенно с учетом того, что в ЕС решения принимаются в ряде случаев в Брюсселе, это коллегиальные решения, рассчитанные на все страны Евросоюза, поэтому политика близорукая, но уверен, она все равно рано или поздно закончится общим примирением", - добавил он.