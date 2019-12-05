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2019-12-05T12:34+0300
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Европа не прилагает усилий для сохранения СВПД, заявил иранский посол
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РИА Новости

Европа не прилагает усилий для сохранения СВПД, заявил иранский посол

12:34 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПосол Ирана в России Мехди Санаи
Посол Ирана в России Мехди Санаи
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Посол Ирана в России Мехди Санаи. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Европа бездействует, не выполняет усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которые от нее ожидались, заявил посол Ирана в Москве Мехди Санаи.
"Другая сторона (СВПД), которой является Европа, так сказать, бездействует, и те усилия, которые ожидались по сохранению СВПД, Европа не выполняет. Тогда какое поведение Иран должен от себя показать?" - сказал Санаи на пресс-конференции.
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Он отметил, что Иран, выполняя СВПД, демонстрировал свою приверженность международному праву, а поведение Тегерана в отношении соглашения было поведением сильного и независимого государства. Он добавил, что Иран показал значительное самопожертвование по вопросу СВПД до настоящего времени.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мехди СанаиМИД РФИранСШАВ мире
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