Европа не прилагает усилий для сохранения СВПД, заявил иранский посол

"Другая сторона (СВПД), которой является Европа, так сказать, бездействует, и те усилия, которые ожидались по сохранению СВПД, Европа не выполняет. Тогда какое поведение Иран должен от себя показать?" - сказал Санаи на пресс-конференции.

Он отметил, что Иран, выполняя СВПД, демонстрировал свою приверженность международному праву, а поведение Тегерана в отношении соглашения было поведением сильного и независимого государства. Он добавил, что Иран показал значительное самопожертвование по вопросу СВПД до настоящего времени.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.