Атомная подлодка "Казань" провела испытательные стрельбы в Белом море

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новейшая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" успешно провела испытательные торпедные стрельбы в Белом море, сообщил в четверг начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Подлодку планировалось принять на вооружение ВМФ России в конце этого года, но впоследствии сроки сдвинулись на 2020 год.
"Новейшая многоцелевая АПЛ проекта "Ясень-М" "Казань" выполнила испытательную торпедную стрельбу в полигоне боевой подготовки Северного флота в Белом море. Стрельба была проведена в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы", - сказал Серга.
Экипаж "Казани" произвёл залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели. По предварительной оценке, стрельбы прошли успешно.
Многоцелевые АПЛ проекта 885М "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".