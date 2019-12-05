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Атомная подлодка "Казань" провела испытательные стрельбы в Белом море
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РИА Новости

Атомная подлодка "Казань" провела испытательные стрельбы в Белом море

12:33 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТоржественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России в Северодвинске
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России в Северодвинске
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России в Северодвинске. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новейшая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" успешно провела испытательные торпедные стрельбы в Белом море, сообщил в четверг начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
Подлодку планировалось принять на вооружение ВМФ России в конце этого года, но впоследствии сроки сдвинулись на 2020 год.
"Новейшая многоцелевая АПЛ проекта "Ясень-М" "Казань" выполнила испытательную торпедную стрельбу в полигоне боевой подготовки Северного флота в Белом море. Стрельба была проведена в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы", - сказал Серга.
Экипаж "Казани" произвёл залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели. По предварительной оценке, стрельбы прошли успешно.
Многоцелевые АПЛ проекта 885М "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводную скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
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