Лукашенко будет принимать решение об интеграции двух стран с Путиным

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве РФ разные взгляды на интеграцию с Белоруссией, но принимать окончательное решение будут два президента согласно конституциям стран.
"Россия велика, даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то этак, кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает чего-то подкручивать, закручивать. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение (по вопросам интеграции – ред.) мы будем принимать вдвоем (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) согласно их и нашей конституции", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с парламентариями. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Белорусский президент также выразил сожаление, что правительства, министры все вопросы "тащат наверх", на уровень президентов.
В этой связи Лукашенко упрекнул и парламентариев, которые слабо отстаивали белорусские интересы на российской площадке. "Слабо вбивали в головы россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что у вас нет больше таких союзников, как Беларусь. Надо активно в этом направлении работать. И все больше и больше россиян приобщать к этому процессу. Чтобы был слышен голос не только президента, но и наших парламентариев", - сказал он.