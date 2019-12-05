Лукашенко будет принимать решение об интеграции двух стран с Путиным

В этой связи Лукашенко упрекнул и парламентариев, которые слабо отстаивали белорусские интересы на российской площадке. "Слабо вбивали в головы россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что у вас нет больше таких союзников, как Беларусь. Надо активно в этом направлении работать. И все больше и больше россиян приобщать к этому процессу. Чтобы был слышен голос не только президента, но и наших парламентариев", - сказал он.