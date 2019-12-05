РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T13:10+0300
https://ria.ru/20191205/1561995599.html
Медведев заявил о неэффективности запретов в интернете
https://cdn24.img.ria.ru/images/156198/86/1561988641_65:0:2869:1577_1036x0_80_0_0_9324ec738d2069ebe896d457831106fa.jpg
РИА Новости

Медведев заявил о неэффективности запретов в интернете

12:29 05.12.2019 (обновлено: 13:10 05.12.2019)
4350
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Запреты в интернете не эффективны, и их легко обойти, так называемый законопроект о суверенном интернете направлен не на запреты, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Тот закон, о котором вы говорите, который иногда называют законом о суверенном интернете, он же действительно направлен не на то, чтобы что-то запретить. Во-первых, запреты неэффективны, и достаточно легко в интернете обходятся", - отметил он.
Блокировка доступа
3 декабря, 13:31
Роскомнадзор назвал число заблокированных по требованию суда сайтов
"Во-вторых, цель законопроекта совершенно в другом - просто в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят - "Ну, кто нас там собирается отрезать?" Это вот все обывательские разговорчики, потому что на самом деле отрезать могут от чего угодно", - подчеркнул премьер-министр.
Он напомнил, что "когда у нас начались, например, стычки с американцами, абсолютно всерьез, об этом были публикации, обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей". "Это, что называется, "удар под дых", это по сути объявление войны. Но тем не менее, это обсуждалось", - указал Медведев.
Логотип Google
24 ноября, 08:00
Правозащитники объявили войну Google и Facebook. Для России это хорошо
"Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?", - отметил он, добавив, что связанный с интернетом целый ряд функций, в силу того как сеть развивалась, осуществляется в США. "У нас нет уверенности ,что в какой-то момент, для того чтобы сделать нам "приятное", нас от чего-то не отключат", - указал Медведев.
"Тем более, что мы стоим на пороге не обычного интернета, связанного с бытовыми потребностями, но и интернета вещей - а это технологические процессы. Если кто-то кого-то отрезал, то по сути можно остановить все что угодно - допустим, энергетическую станцию, полеты самолетов", - пояснил он. Законопроект об устойчивом рунете "позволит наши интересы защитить", добавил Медведев.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
92000120
Обсудить 3
ЯндексРазговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев оценил политику Зеленского по отношению к России
Медведев ответил Анастасии Ивлеевой на вопрос про закрытие YouTube
Медведев пообещал Ивлеевой, что в России не будут закрывать YouTube
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Трансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
Медведев отреагировал на акции протестов в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил заявления о возможной агрессии России против Минска
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев: благополучие производителей контента зависит от них самих
Краски
Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев назвал благосостояние россиян важнейшим вопросом властей
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил ситуацию с белорусскими товарами на российском рынке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев рассказал о своем самом сложном решении
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ отпустила задержанного члена партии "Единая Россия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
Лента новостейМолния