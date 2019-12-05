Власти назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Причиной пожара в колледже в Одессе, по предварительным данным, мог стать неисправный удлинитель, сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации со ссылкой на Госслужбу по ЧС.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
"Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным Госслужбы по ЧС вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - говорится в сообщении.
4 декабря, 23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже