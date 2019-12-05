Власти назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе

В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.