Медведев пообещал Ивлеевой, что в России не будут закрывать YouTube

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать", — сказал глава правительства в ходе интервью журналистам российских телеканалов в прямом эфире.

При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.