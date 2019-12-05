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Медведев пообещал Ивлеевой, что в России не будут закрывать YouTube
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РИА Новости

Медведев пообещал Ивлеевой, что в России не будут закрывать YouTube

12:28 05.12.2019 (обновлено: 14:22 05.12.2019)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос телеведущей Анастасии Ивлеевой, прокомментировал возможность блокировки видеосервиса YouTube на территории России.

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать", — сказал глава правительства в ходе интервью журналистам российских телеканалов в прямом эфире.

При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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