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В Эстонии освободили досрочно осужденного за шпионаж в пользу России
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РИА Новости

В Эстонии освободили досрочно осужденного за шпионаж в пользу России

12:28 05.12.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ТАЛЛИН, 5 дек — РИА Новости. Тартуский уездный суд в четверг условно-досрочно освободил из тюрьмы Хермана Симма, который в 2009 году был осужден за государственную измену и шпионаж в пользу России, сообщила пресс-служба суда.
"Выслушав осужденного, заслушав мнение прокурора и ознакомившись с материалами, предоставленными тюрьмой, Тартуский уездный суд посчитал, что условно-досрочное освобождение Хермана Симма является оправданным. Вероятность того, что Симм совершит новое преступление, является низкой. Потенциальный риск рецидива также уменьшается благодаря его возрасту и состоянию здоровья", - говорится в сообщении.
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Симму назначен испытательный срок до 18 марта 2021 года. Симм пробыл в тюрьме 11 лет и два месяца.
Харьюский уездный суд на закрытом заседании 25 февраля 2009 года приговорил бывшего начальника отдела безопасности минобороны Эстонии Симма к 12,5 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж в пользу России. По данным следствия, Симм передал Службе внешней разведки России, по меньшей мере, 3294 секретных документа. Из них 386 были связаны с ЕС и НАТО и касались систем коммуникаций, контрразведки и оборонной политики.
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Он стал контактным лицом КГБ еще в 1980-х годах, когда учился в Академии МВД СССР. Отдел безопасности минобороны Эстонии, которым Симм руководил в 2000–2006 годах, является самым секретным подразделением этого учреждения. Он отвечает за охрану государственной тайны, за все документы, названные секретными. Отдел занимается вопросами безопасности министерства и контролирует разведывательную деятельность генштаба Сил обороны.
Чиновник был руководителем эстонских делегаций по заключению соглашений о защите секретной информации с зарубежными странами, а также представлял Эстонию на переговорах с соответствующими структурами ЕС и НАТО.
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Иностранные граждане, обвиненные в шпионаже в пользу РФ в 2016-2019 годах
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