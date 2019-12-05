В Эстонии освободили досрочно осужденного за шпионаж в пользу России

ТАЛЛИН, 5 дек — РИА Новости. Тартуский уездный суд в четверг условно-досрочно освободил из тюрьмы Хермана Симма, который в 2009 году был осужден за государственную измену и шпионаж в пользу России , сообщила пресс-служба суда.

"Выслушав осужденного, заслушав мнение прокурора и ознакомившись с материалами, предоставленными тюрьмой, Тартуский уездный суд посчитал, что условно-досрочное освобождение Хермана Симма является оправданным. Вероятность того, что Симм совершит новое преступление, является низкой. Потенциальный риск рецидива также уменьшается благодаря его возрасту и состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

Симму назначен испытательный срок до 18 марта 2021 года. Симм пробыл в тюрьме 11 лет и два месяца.

Харьюский уездный суд на закрытом заседании 25 февраля 2009 года приговорил бывшего начальника отдела безопасности минобороны Эстонии Симма к 12,5 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж в пользу России. По данным следствия, Симм передал Службе внешней разведки России, по меньшей мере, 3294 секретных документа. Из них 386 были связаны с ЕС и НАТО и касались систем коммуникаций, контрразведки и оборонной политики.

Он стал контактным лицом КГБ еще в 1980-х годах, когда учился в Академии МВД СССР. Отдел безопасности минобороны Эстонии, которым Симм руководил в 2000–2006 годах, является самым секретным подразделением этого учреждения. Он отвечает за охрану государственной тайны, за все документы, названные секретными. Отдел занимается вопросами безопасности министерства и контролирует разведывательную деятельность генштаба Сил обороны.