РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T14:19+0300
https://ria.ru/20191205/1561995249.html
Лукашенко оценил ситуацию с белорусскими товарами на российском рынке
https://cdn22.img.ria.ru/images/156170/24/1561702424_0:0:3024:1700_1036x0_80_0_0_0361060bdd20c27bab59a27157102931.jpg
РИА Новости

Лукашенко оценил ситуацию с белорусскими товарами на российском рынке

12:27 05.12.2019 (обновлено: 14:19 05.12.2019)
2620
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен жестко отреагировать, если Россия продолжит закрывать для белорусских товаров свой рынок.
"Если для нас будут закрывать рынки, постоянно или периодически, для поставок наших товаров, что это за единое экономическое пространство? Вопрос будет поставлен жестко", - заявил Лукашенко, касаясь переговоров по экономической интеграции с Россией.
Как сообщает на своем сайте издание "Беларусь сегодня", данное заявление белорусский президент сделал во время обращения к парламентариям страны в четверг в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:59Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
Он подчеркнул, что Минску нужны равные условия для субъектов хозяйствования по сравнению с российскими предприятиями. В этой связи Лукашенко напомнил о важности вопроса цены на газ, от чего в итоге зависит конкурентоспособность белорусской продукции.
"Если в Смоленске, Брянске, Москве и в Сибири работают предприятия, производящие сельхозтехнику, автомобили и так далее, они должны работать в равных условиях (с белорусами – ред.). Как мы можем конкурировать со своей продукцией машиностроения, если получаем природный газ в 3—5 раз дороже, чем российские предприятия? Не надо даже такую цену, как в России. Пусть у них будет, например 100, у нас 105—110 (долларов за тысячу кубометров – ред.)", - продолжил Лукашенко.
По его словам, "условия должны быть нормальные для конкуренции". "Не надо наши промышленные товары притеснять в России", - констатировал он.
Лукашенко напомнил, что 7 декабря в Сочи состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным по вопросам дальнейшей интеграции. При этом белорусский лидер отметил, что повестка будет исключительно экономической.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:14Союзное государство
Лукашенко удивился резкому всплеску в России интереса к интеграции
10511119
Обсудить 2
Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил заявления о возможной агрессии России против Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку "Северного потока — 2"
Посольство Болгарии в России в Москве
Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев оценил политику Зеленского по отношению к России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предрек Белоруссии "сложный период"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко будет принимать решение об интеграции двух стран с Путиным
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко считает, что на Путина давит "антибелорусское окружение"
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Импортные моющие и чистящие средства
Эксперт прокомментировал обвинения ФАС в адрес производителей порошка
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Минск не виноват в провале договоренностей о поставках газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
Лента новостейМолния