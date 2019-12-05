Лукашенко оценил ситуацию с белорусскими товарами на российском рынке

"Если в Смоленске, Брянске, Москве и в Сибири работают предприятия, производящие сельхозтехнику, автомобили и так далее, они должны работать в равных условиях (с белорусами – ред.). Как мы можем конкурировать со своей продукцией машиностроения, если получаем природный газ в 3—5 раз дороже, чем российские предприятия? Не надо даже такую цену, как в России. Пусть у них будет, например 100, у нас 105—110 (долларов за тысячу кубометров – ред.)", - продолжил Лукашенко.