Лукашенко оценил ситуацию с белорусскими товарами на российском рынке

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен жестко отреагировать, если Россия продолжит закрывать для белорусских товаров свой рынок.
"Если для нас будут закрывать рынки, постоянно или периодически, для поставок наших товаров, что это за единое экономическое пространство? Вопрос будет поставлен жестко", - заявил Лукашенко, касаясь переговоров по экономической интеграции с Россией.
Как сообщает на своем сайте издание "Беларусь сегодня", данное заявление белорусский президент сделал во время обращения к парламентариям страны в четверг в Минске.
Он подчеркнул, что Минску нужны равные условия для субъектов хозяйствования по сравнению с российскими предприятиями. В этой связи Лукашенко напомнил о важности вопроса цены на газ, от чего в итоге зависит конкурентоспособность белорусской продукции.
"Если в Смоленске, Брянске, Москве и в Сибири работают предприятия, производящие сельхозтехнику, автомобили и так далее, они должны работать в равных условиях (с белорусами – ред.). Как мы можем конкурировать со своей продукцией машиностроения, если получаем природный газ в 3—5 раз дороже, чем российские предприятия? Не надо даже такую цену, как в России. Пусть у них будет, например 100, у нас 105—110 (долларов за тысячу кубометров – ред.)", - продолжил Лукашенко.
По его словам, "условия должны быть нормальные для конкуренции". "Не надо наши промышленные товары притеснять в России", - констатировал он.
Лукашенко напомнил, что 7 декабря в Сочи состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным по вопросам дальнейшей интеграции. При этом белорусский лидер отметил, что повестка будет исключительно экономической.