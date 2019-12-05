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Медведев призвал учесть совершенные при выполнении нацпроектов ошибки
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РИА Новости

Медведев призвал учесть совершенные при выполнении нацпроектов ошибки

12:25 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В следующем году надо учесть ошибки, которые были совершены во время старта выполнения национальных проектов в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.
"Но, подчеркиваю, конечно, значительная часть работы впереди. Это был год старта национальный проектов, начала выполнения национальных целей развития. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже. Потому что в целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать, и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года", - подчеркнул Медведев.
"Это также будет связано и с политикой Центрального банка, от тех решений, которые они будут принимать, для того, чтобы немножко все-таки постараться нашу экономику подразогреть и вывести на устойчивые темпы роста", - добавил он.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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