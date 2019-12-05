Медведев призвал учесть совершенные при выполнении нацпроектов ошибки

"Но, подчеркиваю, конечно, значительная часть работы впереди. Это был год старта национальный проектов, начала выполнения национальных целей развития. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже. Потому что в целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать, и эти ошибки обязательно учесть в работе следующего года", - подчеркнул Медведев.