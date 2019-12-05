Лукашенко: Белоруссия не собирается входить в состав другой страны

Белорусский лидер подчеркнул, что он "не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом". "И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - сказал Лукашенко.