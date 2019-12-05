Лукашенко: Белоруссия не собирается входить в состав другой страны

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, "даже братской России", заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как передает в четверг Sputnik Беларусь, такое заявление глава государства сделал, обращаясь к белорусским парламентариям шестого и седьмого созывов.
"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - заявил Лукашенко.
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Белорусский лидер подчеркнул, что он "не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом". "И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что если никто не претендует и не собирается Белоруссию захватывать, то зачем "самим это добро - независимость и суверенитет - кому-то нести и отдавать". "Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья", - заметил глава республики.