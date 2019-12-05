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Роберт Де Ниро рассказал, какая роль ему далась тяжелее всего
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РИА Новости

Роберт Де Ниро рассказал, какая роль ему далась тяжелее всего

17:53 05.12.2019
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© Кинокомпания United Artists, Chartoff-Winkler ProductionsКадр из фильма "Бешеный бык"
Кадр из фильма Бешеный бык
© Кинокомпания United Artists, Chartoff-Winkler Productions
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Роберт Де Ниро рассказал, к каким съемкам ему было сложнее всего подготовиться за всю его 50-летнюю карьеру, сообщает THR.
Таким фильмом оказался "Бешеный бык", байопик 1980 года об американском боксере Джейке Ламотте режиссера Мартина Скорсезе. Для роли ему пришлось набрать лишний вес.
Де Ниро прочитал мемуары Ламотты и сказал Скорсезе: "Это не великая литература, но написаны они с большой любовью". Он вспомнил также, что видел боксера на улице, когда тот уже был очень толстый, и эта встреча вдохновила его на работу с ролью.
"Я сказал себе: Боже мой, что же с ним случилось. И подумал тогда, что разница между вот этой расплывшейся фигурой и молодым боксером была поразительной <…> И задал себе вопрос: смогу ли я набрать такой вес. Мне было интересно, у Скорсезе тоже были свои причины, и вот так мы решили поработать над этим проектом".
За эту роль он получил своего второго "Оскара" (после премии за роль второго плана в "Крестном отце 2").
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