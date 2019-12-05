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Москалькова даст оценку делу Егора Жукова
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РИА Новости

Москалькова даст оценку делу Егора Жукова

12:12 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова планирует дать оценку делу студента ВШЭ Егора Жукова об экстремизме.
Кунцевский суд Москвы 6 декабря огласит приговор Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube. В ходе прений сторон прокурор попросил назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.
"У меня были на приеме его родители, его папа тогда, когда он был под стражей, и я очень рада, что эта мера пресечения заменена ему. И я осуществляю мониторинг его дела. Я могу вступить защиту тогда, когда есть вступивший в силу приговор... Когда вынесен приговор, он (уполномоченный – ред.) может его оценить, вынести своё заключение и дать на экспертную оценку. Такое право предоставлено уполномоченному, и я намерена им воспользоваться", - сказала Москалькова в ходе проведения всероссийского единого урока "Права человека".
Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
4 декабря, 17:28
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
В середине сентября Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Егор ЖуковТатьяна МоскальковаРосфинмониторингВысшая школа экономикиМоскваПроисшествия
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