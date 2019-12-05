Москалькова даст оценку делу Егора Жукова

"У меня были на приеме его родители, его папа тогда, когда он был под стражей, и я очень рада, что эта мера пресечения заменена ему. И я осуществляю мониторинг его дела. Я могу вступить защиту тогда, когда есть вступивший в силу приговор... Когда вынесен приговор, он (уполномоченный – ред.) может его оценить, вынести своё заключение и дать на экспертную оценку. Такое право предоставлено уполномоченному, и я намерена им воспользоваться", - сказала Москалькова в ходе проведения всероссийского единого урока "Права человека".