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Медведев назвал благосостояние россиян важнейшим вопросом властей
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РИА Новости

Медведев назвал благосостояние россиян важнейшим вопросом властей

12:09 05.12.2019 (обновлено: 12:45 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал важнейшим вопросом властей реальное благосостояние россиян.
"Во-первых, это действительно важнейшая тема. Поскольку те цифры, которые я называл вначале, они сами по себе важны, но важнее всего реальное благосостояние людей, реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы", - сказал Медведев во время общения с тележурналистами в прямом эфире.
Он подчеркнул, что важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Если граждане понимают, что их доходы стабильны или растут, "то это хорошо". Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства".
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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