Медведев назвал благосостояние россиян важнейшим вопросом властей

"Во-первых, это действительно важнейшая тема. Поскольку те цифры, которые я называл вначале, они сами по себе важны, но важнее всего реальное благосостояние людей, реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы", - сказал Медведев во время общения с тележурналистами в прямом эфире.

Он подчеркнул, что важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Если граждане понимают, что их доходы стабильны или растут, "то это хорошо". Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это "очень тревожный сигнал для государства, для правительства".