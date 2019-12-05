Медведев назвал развитие России в 2019 году успешным

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Развитие России в 2019 году было вполне успешным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Разговор с Дмитрием Медведевым" идет в прямом эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Мир", "Мир 24", "Звезда", а также "Радио России", "Вести ФМ" и радио "Маяк". Кроме того, прямая трансляция интервью будет доступна в официальных каналах правительства в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube.
"Я с полным основанием могу сказать, что развитие нашей страны в 2019 году было вполне успешным", - сказал Медведев.