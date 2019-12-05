Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Исследовательский и информационный центр по цвету Pantone назвал "классический синий" (Classic Blue) главным цветом 2020 года.
"Мы живем в то время, когда необходимы доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 "классический синий", твердый и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", — подчеркнула исполнительный директор института Литрис Эйзман.
Цветом 2019 года, по версии центра, был "трепещущий, но мягкий "живой коралл", а в 2018-м — "сложный и созерцательный ультрафиолетовый, предлагающий тайны космоса".
Институт Pantone существует уже более 50 лет и считается авторитетом в этой области.
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