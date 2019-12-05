Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

"Мы живем в то время, когда необходимы доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 "классический синий", твердый и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", — подчеркнула исполнительный директор института Литрис Эйзман.