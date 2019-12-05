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2019-12-05T16:31+0300
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Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года
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РИА Новости

Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

12:17 05.12.2019 (обновлено: 16:31 05.12.2019)
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© Fotolia / GrafvisionКраски
Краски
© Fotolia / Grafvision
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Исследовательский и информационный центр по цвету Pantone назвал "классический синий" (Classic Blue) главным цветом 2020 года.
© PantoneЦвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
Цвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
1 из 2
Цвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
© Pantone
© PantoneЦвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
Цвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
2 из 2
Цвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
© Pantone
1 из 2
Цвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
© Pantone
2 из 2
Цвет PANTONE 19-4052, Classic Blue (Классический синий)
© Pantone

"Мы живем в то время, когда необходимы доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 "классический синий", твердый и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", — подчеркнула исполнительный директор института Литрис Эйзман.

Цветом 2019 года, по версии центра, был "трепещущий, но мягкий "живой коралл", а в 2018-м — "сложный и созерцательный ультрафиолетовый, предлагающий тайны космоса".
Институт Pantone существует уже более 50 лет и считается авторитетом в этой области.
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12 ноября, 03:15Новый год—2020
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