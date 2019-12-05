РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T12:16+0300
https://ria.ru/20191205/1561993375.html
Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156198/86/1561988633_0:117:2811:1698_1036x0_80_0_0_11350cc347bdc75770bb9bbbbbb6fd79.jpg
РИА Новости

Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

12:06 05.12.2019 (обновлено: 12:16 05.12.2019)
2756
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Экономика и социальная сфера в России в целом прожили 2019 год нормально и стабильно, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Итоги года всегда не очень просто выразить в нескольких десятках предложений, но я попробую. Они, эти итоги, всегда сопровождаются цифрами, поэтому, может быть, это несколько скучно, но все-таки я эти цифры назову, поскольку они характеризуют общую ситуацию. В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно", - сказал Медведев.
Он отметил, что это самое главное с учетом того, что в разные годы так или иначе возникали разные проблемы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Вчера, 12:08
Медведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
1531362
Обсудить 7
Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Лекарство от диабета будет найдено в течение 10 лет, считает ученый
Популярное в ЕС лекарство от диабета может быть опасно, сообщили СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев назвал развитие России в 2019 году успешным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оценил заявления о возможной агрессии России против Минска
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Прокуратура начала проверку по обращению главврача медцентра ДВФУ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев назвал благосостояние россиян важнейшим вопросом властей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев назвал ситуацию с занятостью россиян благоприятной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предрек Белоруссии "сложный период"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев заявил о необходимости подтолкнуть рост экономики
Трансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
Медведев отреагировал на акции протестов в Москве
Импортные моющие и чистящие средства
Эксперт прокомментировал обвинения ФАС в адрес производителей порошка
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
Лента новостейМолния