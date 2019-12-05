Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году

"Итоги года всегда не очень просто выразить в нескольких десятках предложений, но я попробую. Они, эти итоги, всегда сопровождаются цифрами, поэтому, может быть, это несколько скучно, но все-таки я эти цифры назову, поскольку они характеризуют общую ситуацию. В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно", - сказал Медведев.