Глава Росприроднадзора сообщила об окончании реформы ведомства

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Реформа Реформа Росприроднадзора закончена, обновлен состав ведомства и сформировано 33 территориальных управления, сообщила глава ведомства Светлана Радионова журналистам в четверг.

"Она закончена (реформа ведомства - Прим. ред.)... Мы имеем совершенно новую структуру... Мы имеем новое планирование. У нас достаточно много руководителей поменялось", - сказала Радионова.

Она уточнила, что теперь действует 33 территориальных управления Росприроднадзора.

Радионова отметила, что в настоящее время идет набор инспекторов во все территориальные подразделения Росприроднадзора. Она призвала желающих подавать документы на вакансии.

Как уточнила Радионова, инспекторский состав будет расширен. Впервые инспекторы Росприроднадзора появятся в Норильске.