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Глава Росприроднадзора сообщила об окончании реформы ведомства
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РИА Новости

Глава Росприроднадзора сообщила об окончании реформы ведомства

12:04 05.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Реформа Росприроднадзора закончена, обновлен состав ведомства и сформировано 33 территориальных управления, сообщила глава ведомства Светлана Радионова журналистам в четверг.
"Она закончена (реформа ведомства - Прим. ред.)... Мы имеем совершенно новую структуру... Мы имеем новое планирование. У нас достаточно много руководителей поменялось", - сказала Радионова.
Она уточнила, что теперь действует 33 территориальных управления Росприроднадзора.
Радионова отметила, что в настоящее время идет набор инспекторов во все территориальные подразделения Росприроднадзора. Она призвала желающих подавать документы на вакансии. 
Как уточнила Радионова, инспекторский состав будет расширен. Впервые инспекторы Росприроднадзора появятся в Норильске.
Реформа ведомства началась в 2019 году, чтобы сделать систему надзора более эффективной и независимой.
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Светлана РадионоваРосприроднадзорРоссияОбщество
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