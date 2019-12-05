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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2019-12-05T16:20+0300
https://ria.ru/20191205/1561992613.html
Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России
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РИА Новости

Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России

11:59 05.12.2019 (обновлено: 16:20 05.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам в рамках переговоров по углублению интеграции, в том числе не планируют создание единого парламента.
Как сообщает в четверг Sputnik Беларусь, в обращении к парламентариям президент коснулся темы переговоров с Россией по углублению интеграции и "подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента".
Он также заявил, что "никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред".
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"Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой, я имею в виду сейчас, без выборов, тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать", — рассказал глава белорусского государства.

Более того, он подчеркнул, что даже с прагматичной точки зрения сейчас просто было бы не время обсуждать и решать соответствующие вопросы. "Нам надо (было бы. — Прим. ред.) избрать парламент, потом определяться по президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента", — заметил белорусский лидер.
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Он также заявил о важности развития интеграции с Россией на равноправной основе. "Главное человеческое условие — на равноправных началах. Это не значит, как в России часто (говорят. — Прим. ред.), даже в высоких кабинетах мне приходилось (слышать. — Прим. ред.), что взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется", — заявил Лукашенко. По его словам, Минску важно, чтобы "были исполнены те наши договоренности, по духу, по букве, которые мы заключили". "Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже? Абсурд полный. Мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю. И понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно. И мы подписали эти договоры", — подчеркнул белорусский лидер. Он призвал "просто исполнять" достигнутые ранее договоренности.

"Если это союз, то на равноправной основе. А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения", — заявил глава государства.

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В свою очередь, издание "Беларусь сегодня" на своем сайте сообщает, что во время общения с парламентариями Лукашенко подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. "Мне доложили сегодня спецслужбы, наша "пятая" — не "колонна" даже, "колонка" — хочет протестовать против того, что мы "сдаем незалежнасць". Видите ли, они больше радеют за независимость, чем вы или я. Что мы там подпишем какие-то документы, которые не в интересах Беларуси. Еще раз заявляю: никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред", — констатировал он.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииSputnikАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Просто нужно отменить преступные беловежские соглашения и тогда ничего не нужно будет присоединять или отсоединять...
5 декабря, 12:23
isamsn
74730016
Белоруссия - ДА!, Лукашенко - НЕТ!
5 декабря, 12:22
ВНВасилий Науман
61640027
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