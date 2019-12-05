Лукашенко отверг возможность объединения Белоруссии и России

"Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой, я имею в виду сейчас, без выборов, тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать", — рассказал глава белорусского государства.

Более того, он подчеркнул, что даже с прагматичной точки зрения сейчас просто было бы не время обсуждать и решать соответствующие вопросы. "Нам надо (было бы. — Прим. ред.) избрать парламент, потом определяться по президенту. Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента", — заметил белорусский лидер.

Он также заявил о важности развития интеграции с Россией на равноправной основе. "Главное человеческое условие — на равноправных началах. Это не значит, как в России часто (говорят. — Прим. ред.), даже в высоких кабинетах мне приходилось (слышать. — Прим. ред.), что взять все в кучу, собрать и поделить пополам. Я откровенно говорил, что если так сделать, то мы вообще подавимся от того, что нам достанется", — заявил Лукашенко. По его словам, Минску важно, чтобы "были исполнены те наши договоренности, по духу, по букве, которые мы заключили". "Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже? Абсурд полный. Мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю. И понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно. И мы подписали эти договоры", — подчеркнул белорусский лидер. Он призвал "просто исполнять" достигнутые ранее договоренности.