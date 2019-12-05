Эксперт прокомментировал обвинения ФАС в адрес производителей порошка

Он полагает, что самостоятельно потребитель, как Роспотребнадзор, не сможет сравнить порошок, произведенный в России и за рубежом.
По мнению Шабанова, покупатели продолжат использовать отечественный порошок, если их устраивает качество.
"Есть какие-то единицы, которые могут сравнивать, которые стирали и здесь и за рубежом. Но не думаю, что потребители как-то отреагируют на заявления нашей стиральной антимонопольной службы", — подытожил эксперт.
Ранее директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии, в которую входят компании Henkel (производитель Persil) и Procter & Gamble (Ariel), Петр Бобровский в комментарии РБК заявил, что ФАС поддерживает миф о качестве товаров, произведенных за рубежом. Он подчеркнул
5 сентября 2018, 08:19Химическая промышленностьРоскачество рассказало, как выбирать стиральный порошок