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Эксперт прокомментировал обвинения ФАС в адрес производителей порошка
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал обвинения ФАС в адрес производителей порошка

11:59 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИмпортные моющие и чистящие средства
Импортные моющие и чистящие средства
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Импортные моющие и чистящие средства. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Экономический эксперт Антон Шабанов считает, что претензии ФАС к производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt об отличии товаров по качеству в России и за рубежом, не отразятся на продажах. Об этом он рассказал в беседе с РЕН-ТВ.
Он полагает, что самостоятельно потребитель, как Роспотребнадзор, не сможет сравнить порошок, произведенный в России и за рубежом.
По мнению Шабанова, покупатели продолжат использовать отечественный порошок, если их устраивает качество.
"Есть какие-то единицы, которые могут сравнивать, которые стирали и здесь и за рубежом. Но не думаю, что потребители как-то отреагируют на заявления нашей стиральной антимонопольной службы", — подытожил эксперт.
Ранее директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии, в которую входят компании Henkel (производитель Persil) и Procter & Gamble (Ariel), Петр Бобровский в комментарии РБК заявил, что ФАС поддерживает миф о качестве товаров, произведенных за рубежом. Он подчеркнул
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
5 сентября 2018, 08:19Химическая промышленность
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Procter&GambleHenkelФедеральная антимонопольная служба РФРоспотребнадзорРоссияЭкономика
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