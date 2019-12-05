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SputnikPro рассказал о документалистике в университете Цинхуа
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РИА Новости

SputnikPro рассказал о документалистике в университете Цинхуа

11:58 05.12.2019
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© Sputnik / Varvara KotsebukSputnikPro рассказал о документалистике в университете Цинхуа
SputnikPro рассказал о документалистике в университете Цинхуа
© Sputnik / Varvara Kotsebuk
ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Главный редактор телеканала ВГТРК "История" Алексей Денисов прочитал для студентов пекинского университета Цинхуа лекцию о производстве документального кино в рамках проекта SputnikPro. На примере работы над фильмом "Второе рождение Поднебесной" он рассказал о том, как важно найти историю, которая тронет сердца людей.
По словам Денисова, в документалистике на поиски материала могут уйти десятки лет. "Я потратил 35 лет на то, чтобы найти эту историю", — признался Алексей студентам Цинхуа, рассказывая о создании "Второго рождения Поднебесной".
Кинокартина повествует о первых годах строительства Китайской Народной Республики в кинокадрах, снятых 17 лучшими советскими операторами. Ранее они не показывались ни в России, ни в КНР и были найдены по счастливой случайности, а также благодаря привычке Денисова скрупулезно относиться к отбору материала.
Начиная поиски, документалист поставил перед собой задачу отсмотреть все 200 коробок, которые оказались в его распоряжении, пока не найдёт чего-то стоящего. "На 61-й коробке появилось то, про что я понял — это что-то невероятное, — рассказывает Алексей. — Это была известная речь Мао Цзэдуна 1 октября 1949 года о провозглашении КНР, но со звуком. Ранее была известна только немая кинохроника этого выступления, китайцы были в шоке".
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Фильм был преподнесён Китаю в подарок в честь 70-летия установления дипломатических отношений между КНР и СССР. В России он несколько раз транслировался телеканалом "Россия-24" с рекордным количеством просмотров. В Китае фильм показал телеканал CCTV-9 Documentary.
По словам профессора факультета журналистики и коммуникаций университета Цинхуа Лян Цзюньцзяня, эта кинолента — драгоценный исторический подарок. "Кадры, которые мы смотрим спустя 70 лет после образования КНР, приносят нам более глубокое понимание нашей собственной страны. Мы очень рады получить возможность побывать сегодня на лекции и услышать от создателей фильма, как проходила работа над ним, как были найдены эти материалы. Это очень редкая возможность, которая позволяет нам из первых уст узнать об истории, которая стоит за созданием этой картины", — рассказал Лян.
Университет Цинхуа — один из ведущих вузов КНР, основанный в 1911 году. Входит в число девяти элитных университетов Китая "Лига С9". Среди его выпускников – видные ученые, деятели искусства и политики, в том числе два последних председателя КНР — Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин. Университет также знаменит своим живописным кампусом, который построен на месте бывшего Императорского парка "Шуйму Цинхуа" в северо-западной части Пекина.
SputnikPro – международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей между журналистами. В рамках проекта организуются лекции спикеров Sputnik в очном и заочном форматах, тренинги в головном офисе Sputnik в Москве и в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах за рубежом, поездки иностранных журналистов в Россию. За время существования проекта в нем приняли участие представители более 80 стран.
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