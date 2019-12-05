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Лукашенко предрек Белоруссии "сложный период"
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РИА Новости

Лукашенко предрек Белоруссии "сложный период"

11:56 05.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия "кому-то стала костью в горле", и республике предстоит пройти сложный период.
"Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке "размаўляем" (говорим – ред.), и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у "народзе кажуць, косткай у горле" (как в народе говорят, костью в горле – ред.) кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы – ред.) как-то живут", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время обращения к парламентариям. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
Президент подчеркнул, что стране надо умно пройти этот сложный период. "Тем более вы видите: турбулентность в международных отношениях. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели "бязглуздзіцу" (безрассудство – ред.) и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период", - добавил глава государства.
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SputnikАлександр ЛукашенкоНАТОМинскБелоруссияВ мире
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