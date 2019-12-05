Лукашенко предрек Белоруссии "сложный период"

Президент подчеркнул, что стране надо умно пройти этот сложный период. "Тем более вы видите: турбулентность в международных отношениях. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели "бязглуздзіцу" (безрассудство – ред.) и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период", - добавил глава государства.