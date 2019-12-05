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Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
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РИА Новости

Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова

11:48 05.12.2019 (обновлено: 11:55 05.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении заявленных требований", - рассказал собеседник агентства.
Ранее аналогичные иски к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве подали и другие уволенные силовики – бывшие глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, а также оперативник УВД ЗАО Роман Феофанов. Требования восстановить их на службе суд также отклонил. Заседания проходили в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
2 декабря, 10:25
В Генпрокуратуре ответили на обвинения в волоките по делу Голунова
Как Голунов рассказывал в интервью телеведущей и блогеру Ксении Собчак, именно Уметбаев после задержания "дважды ударил его кулаком в висок".
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФМоскваРоссияОбщество
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