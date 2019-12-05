Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова , сообщили РИА Новости в суде.

"Суд отказал в удовлетворении заявленных требований", - рассказал собеседник агентства.

Ранее аналогичные иски к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве подали и другие уволенные силовики – бывшие глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, а также оперативник УВД ЗАО Роман Феофанов. Требования восстановить их на службе суд также отклонил. Заседания проходили в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну.

Как Голунов рассказывал в интервью телеведущей и блогеру Ксении Собчак, именно Уметбаев после задержания "дважды ударил его кулаком в висок".

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.