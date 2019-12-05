Москва предоставит льготы ведущему институту авиационных систем

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса ведущему научному центру авиационных систем "ГосНИИАС", что позволит ему получать налоговые и иные льготы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"В соответствии с новым статусом предприятие получит значительную поддержку от городских властей, в частности ряд налоговых льгот, позволяющий снизить общую налоговую нагрузку до 25%. Сегодня в Центре трудится свыше 1700 специалистов, а средняя зарплата на предприятии составляет более 78 тысяч рублей. Прогнозный объем выпадающих доходов города составит 2,2 миллиона рублей в год", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

В пресс-службе уточняют, что для промкомплекса будет снижен налог на прибыль в части региональной доли - до 12,5% с 17%, налог на имущество составит 50% от исчисленной суммы, на 80% снижаются арендная плата и земельный налог.

Снижение налоговой нагрузки позволит предприятию инвестировать в развитие. Собственные средства и средства, сэкономленные в результате присвоения статуса промышленного комплекса, предприятие сможет направить на развитие имущественного комплекса, модернизацию производства, инженерную инфраструктуру, а также на социальные расходы, в том числе повышение заработной платы сотрудников, охрану труда, обучение и т.д.