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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-05T11:46+0300
https://ria.ru/20191205/1561991785.html
Москва предоставит льготы ведущему институту авиационных систем
https://cdn21.img.ria.ru/images/156161/22/1561612236_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b6cd5822e544701f7632f72e2a604cbd.jpg
РИА Новости

Москва предоставит льготы ведущему институту авиационных систем

11:46 05.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса ведущему научному центру авиационных систем "ГосНИИАС", что позволит ему получать налоговые и иные льготы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В соответствии с новым статусом предприятие получит значительную поддержку от городских властей, в частности ряд налоговых льгот, позволяющий снизить общую налоговую нагрузку до 25%. Сегодня в Центре трудится свыше 1700 специалистов, а средняя зарплата на предприятии составляет более 78 тысяч рублей. Прогнозный объем выпадающих доходов города составит 2,2 миллиона рублей в год", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В пресс-службе уточняют, что для промкомплекса будет снижен налог на прибыль в части региональной доли - до 12,5% с 17%, налог на имущество составит 50% от исчисленной суммы, на 80% снижаются арендная плата и земельный налог.
Снижение налоговой нагрузки позволит предприятию инвестировать в развитие. Собственные средства и средства, сэкономленные в результате присвоения статуса промышленного комплекса, предприятие сможет направить на развитие имущественного комплекса, модернизацию производства, инженерную инфраструктуру, а также на социальные расходы, в том числе повышение заработной платы сотрудников, охрану труда, обучение и т.д.
Небоскребы делового центра Москва-сити
4 декабря, 15:26Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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На данный момент статус промкомплекса присвоен 49 предприятиям Москвы, на которых работает более 56 тысяч сотрудников. За последние 5 лет эти компании инвестировали в собственное развитие 34 миллиарда рублей. Статус промышленного комплекса присваивается на 10 лет и требует ежегодного подтверждения, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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