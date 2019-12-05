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ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе
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РИА Новости

ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе

11:44 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкраина Горловки
Окраина Горловки
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Окраина Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 10.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Зайцево Южное. Под обстрел попал район, где… сотрудниками компании "Вода Донбасса" проводятся ремонтно-восстановительные работы", - заявил представитель ведомства.
Он отметил, что на текущий момент обстрел продолжается. По предварительным данным, жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
4 декабря, 11:16
ДНР обвинила силовиков в установке мин в районе Петровского
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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