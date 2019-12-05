ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе

"Сегодня в 10.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Зайцево Южное. Под обстрел попал район, где… сотрудниками компании "Вода Донбасса" проводятся ремонтно-восстановительные работы", - заявил представитель ведомства.

Он отметил, что на текущий момент обстрел продолжается. По предварительным данным, жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.