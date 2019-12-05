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В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
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РИА Новости

В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током

11:42 05.12.2019 (обновлено: 13:09 05.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Лось, медведи, енотовидные собаки и лисица погибли в Тверской области от удара тока из-за провисшего электропровода, рассказал РИА Новости в четверг заслуженный эколог России, основатель биостанции "Чистый лес" в регионе Валентин Пажетнов.
"Столб стоял у болота. Почва просела, и провод провис. В нем запутался лось. Медведи учуяли запах мяса и пришли на место, где тоже погибли – провод 10 киловольт, коснулся и все", - рассказал собеседник агентства, добавив, что та же участь постигла нескольких енотовидных собак и лисицу.
Собеседник пояснил – такое большое число медведей объясняется тем, что у них был гон, дело было в начале июня. "Они довольно широко ходили, а запах разлагающегося мяса они за десятки километров слышат", - пояснил эколог.
При этом он отметил, что раньше, когда опоры линии электропередачи были деревянные и не такие устойчивые, как сейчас, гибель животных от электричества случалась чаще.
"Ветер качает провод, и он трещит. Раз трещит – значит, там что-то живое. У нас был случай, лет 15 назад, когда медведь пришел к столбу за 40 километров, встал на задние лапы, дотронулся, и его убило", - отметил Пажетнов.
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