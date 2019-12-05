В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Лось, медведи, енотовидные собаки и лисица погибли в Лось, медведи, енотовидные собаки и лисица погибли в Тверской области от удара тока из-за провисшего электропровода, рассказал РИА Новости в четверг заслуженный эколог России, основатель биостанции "Чистый лес" в регионе Валентин Пажетнов.

"Столб стоял у болота. Почва просела, и провод провис. В нем запутался лось. Медведи учуяли запах мяса и пришли на место, где тоже погибли – провод 10 киловольт, коснулся и все", - рассказал собеседник агентства, добавив, что та же участь постигла нескольких енотовидных собак и лисицу.

Собеседник пояснил – такое большое число медведей объясняется тем, что у них был гон, дело было в начале июня. "Они довольно широко ходили, а запах разлагающегося мяса они за десятки километров слышат", - пояснил эколог.

При этом он отметил, что раньше, когда опоры линии электропередачи были деревянные и не такие устойчивые, как сейчас, гибель животных от электричества случалась чаще.