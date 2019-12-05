Синоптики опровергли данные о 40-градусном морозе в Москве в Новый год

"Это бред – то, что там написано... На мой взгляд, будет все прилично. Первая половина декабря будет такой слякотной, гриппозной, гололедной с осадками смешанной фазы. Во второй части, в последней декаде декабря ситуация будет выпрямляться и температура постепенно будет уходить в минуса. Снежный покров сформируется только перед Новым годом, толщиной 10-15 сантиметров", - рассказал синоптик, подчеркнув, что он не претендует на объективность.