Синоптики опровергли данные о 40-градусном морозе в Москве в Новый год

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Синоптики опровергли данные о сильном морозе в минус 40 градусов в новогоднюю ночь в Москве, по мнению специалистов, такое развитие событий невозможно.
Ранее на портале Gismeteo был опубликован прогноз, в котором говорилось, что москвичей в новогоднюю ночь ожидают "жуткие" морозы почти в минус 40. В прогнозе отмечается, что резкое похолодание начнётся 27 декабря, температура упадёт до минус 14 градусов, а затем каждый день будет холоднее предыдущего.
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"Я не знаю, на основании каких моделей они делали этот прогноз, на основании каких заключений... Никакие модели не подтверждают развитие такого процесса, что новогодняя ночь была столь холодной. С такой заблаговременностью предсказать сценарий погоды в новогоднюю ночь, я считаю, из области фантастики", - рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик добавила, что за всю историю метеонаблюдений один раз в Москве наблюдалась такая низкая температура. "Это было в ночь 1978-1979 год, тогда у нас перекрывались абсолютные минимумы для этих чисел декабря - января", - добавила метеоролог.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что такой прогноз - это "бред", и картинка в новогоднюю ночь сложится зимней и очень мягкой.
"Это бред – то, что там написано... На мой взгляд, будет все прилично. Первая половина декабря будет такой слякотной, гриппозной, гололедной с осадками смешанной фазы. Во второй части, в последней декаде декабря ситуация будет выпрямляться и температура постепенно будет уходить в минуса. Снежный покров сформируется только перед Новым годом, толщиной 10-15 сантиметров", - рассказал синоптик, подчеркнув, что он не претендует на объективность.