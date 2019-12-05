Москалькова дала старт всероссийскому единому уроку по правам человека

"Мы с вами даем старт всероссийскому уроку "Права человека". Традиционно мы даем этот старт в преддверии международного Дня прав человека", - сказала Москалькова.

В ходе своего выступления омбудсмен расскажет школьникам об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в России и проведет открытую лекцию студентам Московского государственного института международных отношений.

Такая образовательная акция проводится во всех субъектах России в третий раз и приурочена к международному Дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Всего, по данным аппарата, за последние два года в едином уроке приняли участие 14 миллионов школьников и студентов. Кроме того, в течение декабря по всей России пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и правозащитниками.