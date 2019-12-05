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Москалькова дала старт всероссийскому единому уроку по правам человека
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РИА Новости

Москалькова дала старт всероссийскому единому уроку по правам человека

11:36 05.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запустила традиционный всероссийский единый урок "Права человека" для школьников, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с вами даем старт всероссийскому уроку "Права человека". Традиционно мы даем этот старт в преддверии международного Дня прав человека", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
26 ноября, 12:54
Москалькова назвала основные угрозы для прав человека
В ходе своего выступления омбудсмен расскажет школьникам об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в России и проведет открытую лекцию студентам Московского государственного института международных отношений.
Такая образовательная акция проводится во всех субъектах России в третий раз и приурочена к международному Дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Всего, по данным аппарата, за последние два года в едином уроке приняли участие 14 миллионов школьников и студентов. Кроме того, в течение декабря по всей России пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и правозащитниками.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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