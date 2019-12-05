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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-05T11:35+0300
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Дрозденко: Ленобласть завершает год с высокими показателями
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РИА Новости

Дрозденко: Ленобласть завершает год с высокими показателями

11:35 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Об итогах работы 2019 года, важных событиях, ключевых достижения региона в уходящем году, а также о планах работы на грядущий год рассказал в интервью РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
- Александр Юрьевич, расскажите о важных, на ваш взгляд, достижениях 2019 года.
- Самое главное для любого региона - как формируется бюджет и какая у нас экономика. Ленобласть заканчивает год достойно. У нас в этом году доходность бюджета не хуже, а даже чуть лучше, чем в прошлом году - плюсуем 5 миллиардов рублей к уровню прошлого года и, мы надеемся, в дальнейшем эта тенденция сохранится.
Кроме того, хотел бы отметить, что Ленинградская область вошла в пятерку лучших регионов по социальным, экономическим и политическим показателям, а также получила федеральный грант в размере почти полутора миллиардов рублей. Кроме того, по итогам Петербургского Международного экономического форума мы вошли в десятку регионов по созданию благоприятного инвестклимата. То есть можно с уверенностью говорить о том, что в регионе наблюдается рост всех экономических показателей.
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- На какую сумму удалось привлечь инвестиций в текущем году? На сколько показатель 2019 года отличается от показателей прошлого года?
- Здесь мы поставили своего рода рекорд среди субъектов России – один триллион рублей. У нас есть районы, которые в будущем привлекут еще больше инвестиций. Например, Кингисеппский район, в ближайшие десять лет, получит порядка полутора триллионов рублей.
В прошлом году мы получили практически 460 миллиардов - это рекордная цифра за всю историю Ленобласти. Это показатель находится в пределах 98% от уровня прошлого года.
- Недавно был принят областной бюджет на 2020-2022 года. На что планируется потратить средства? Каковы основные статьи расходов?
- На ближайшие годы мы планируем несколько серьезных трат. В частности, более 15 миллиардов рублей будет ежегодно выделяться на реализацию социальных программ. Мы заложили деньги на выполнение всех взятых обязательств. Так, планируется ввести дополнительные льготы для семей с детьми, которым не досталось места в детском саду, а также сохранение льготных проездов пенсионеров и студентов в Санкт-Петербурге. Кроме того, в бюджете заложена единовременная выплата к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, взнос в "Дом.РФ", траты на расселение аварийного жилья, обустройство зелёных стоянок, туристических троп и многое другое.
- О каких цифрах идет речь?
- Вообще цифры поражают - у нас с 2012 года доходная часть бюджета выросла в 2,5 раза. Это своеобразный рекорд, который поставил наш регион и к нему ещё многим регионам надо стремиться.
- Год назад вы говорили, что в 2019 году направите усилия на здравоохранение. Что удалось достичь в этой сфере?
- Мы добились серьезных успехов. Так, показатели снижения смертности от нарушения кровообращения за девять месяцев 2019 года снизились на 7,7% (в целом за три года на 35%), от туберкулеза на треть, от ДТП на 18,5%. У нас улучшились показатели по снижению младенческой смертности - три случая на тысячу родившихся, это один из лучших показателей в нашей стране.
Наш регион одним из первых в России начал активно применять санавиацию. В этом году мы в два раза увеличили количество вылетов - порядка 400 вылетов с начала года. Мы строим 15 ФАПов, приобрели 48 мобильных комплексов и серьезное медицинское оборудование. Также мы первыми в России запустили программу реновации объектов здравоохранения.
Но, остаётся проблема кадров, несмотря на то, что Ленобласть вошла в тройку лидеров регионов по приросту врачей, мы, тем не менее, понимаем, что этого удалось достичь не только за счет своих выпускников, но и за счет переманивания специалистов из других регионов. Я как губернатор понимаю, что это не совсем хорошо, с другой стороны мы должны решить свои проблемы по подбору кадров. Эту программу мы будем расширять и в следующем году и отдельно профинансируем привлечение узкопрофильный специалистов.
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- С 1 ноября текущего года во всех районах области стартовала "мусорная реформа", каковы предварительные итоги первого месяца?
- Мы сумели добиться неплохих показателей по новой системе работы с отходами. В области построены почти одна тысяча контейнерных площадок, а вообще их будет три тысячи. Мы ликвидировали 979 несанкционированных свалок, арестовали около 100 автомобилей и выставили счета юридическим лицам за причинённый ущерб более чем на 600 миллионов рублей. Физические лица оштрафованы почти на 10 миллионов рублей.
Но мы находимся только в начале реформы, и основные сложности нас ждут впереди. Дело в том, что Санкт-Петербург в 2020 году отказался переходить на единую систему обращения с ТКО, а это значит, что у нас остается разорванная с городом система по обороту мусора. Мы не контролируем движение мусоровозов из Петербурга, имеем с городом разные тарифы, в том числе по оплате утилизации мусора. Но мы не отчаиваемся и надеемся, что скоро наш сосед присоединиться к реформе.
- Следующий год объявлен годом Победы, какие мероприятия, связанные с этой памятной датой, ожидаются в Ленобласти?
- Конечно, для Ленобласти это будет особый год. На нашей территории на протяжении трех лет шли ожесточенные бои. Мы хотим провести большое всероссийское мероприятие - эстафету Вечного огня по Дороге Жизни, где будут участвовать десятки городов воинской славы со всей России.
Вообще праздничных мероприятий будет великое множество. И я всех приглашаю к нам в гости.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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