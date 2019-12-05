Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне

"Стороны договорились укрепить стратегическое взаимодействие, выступать решительно против внешнего вмешательства, оказывать взаимную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы друг для друга, согласились и дальше занимая четкую позицию против политики односторонних действий и практики психологического террора, защищать международный и региональный мир и стабильность", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она добавила, что сейчас в мире политика односторонних действий и психологический террор стали серьезным ударом и подрывают международный порядок, некоторые страны грубо вмешиваются во внутренние дела других стран, подрывая суверенитет, а также интересы безопасности и развития этих государств.