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Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне
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РИА Новости

Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне

11:35 05.12.2019
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© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Россия и Китай по итогам консультаций по стратегической безопасности договорились противостоять вмешательству извне во внутренние дела и укрепить стратегическое взаимодействие, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности завершились в среду в Шанхае, на них, в частности, обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Консультации провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи.
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"Стороны договорились укрепить стратегическое взаимодействие, выступать решительно против внешнего вмешательства, оказывать взаимную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы друг для друга, согласились и дальше занимая четкую позицию против политики односторонних действий и практики психологического террора, защищать международный и региональный мир и стабильность", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она добавила, что сейчас в мире политика односторонних действий и психологический террор стали серьезным ударом и подрывают международный порядок, некоторые страны грубо вмешиваются во внутренние дела других стран, подрывая суверенитет, а также интересы безопасности и развития этих государств.
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"В этих условиях, Китай и Россия, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, являясь партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, конечно же должны укреплять контакты по стратегической безопасности, повышать уровень стратегического взаимодоверия, защищать коренные интересы друг друга и общую безопасность…", - добавила Хуа Чуньин.
В состоявшихся консультациях с российской стороны в консультациях принимали участие представители аппарата Совета безопасности, МИД, Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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Хуа ЧуньинЯн ЦзечиМИД КНРКитайООННиколай ПатрушевРоссияВ мире
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