В ГД подготовили проект об уголовной ответственности для коллекторов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Госдуме подготовлена рабочая версия проекта об уголовной ответственности для незаконных коллекторов, инициатива разослана для согласования с заинтересованными ведомствами, заявил журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

В четверг на заседании комитет поддержал решение создать рабочую группу для проработки такой инициативы.

"На сегодня существует административное наказание за неисполнение тех ограничений, которые были введены совсем недавно, но судя по докладам, на сегодня эта мера недостаточно эффективна. Есть предложение: предусмотреть преюдицию административную, в случае повторного нарушения невыполнения условий обязанностей коллекторами предусмотреть уголовную ответственность... Мы имеем предварительный законопроект, такой рабочий вариант, который как раз то, что я сказал, будет предусматривать", - заявил Пискарев журналистам.

Он добавил, что в рабочую группу вошли представители Центрального банка РФ, министерства юстиции и МВД, Федеральной службы судебных приставов, Генеральной прокуратуры, а также комитетов Госдумы по финансовому рынку и по государственному строительству и законодательству.

"Мы разослали законопроект в ведомства, ещё не получили официальных отзывов от всех ведомств, и приняли решение собраться в понедельник, в 15 часов уже с готовым заключением и позицией всех структур, которые так или иначе заняты вопросами правового регулирования детальности коллекторов. Надеемся, что в скором времени мы выйдем на итоговый документ", - добавил Пискарев.

Как добавил депутат, группу возглавит его коллега, зампред комитета Николай Рыжак.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией изучить вопрос ужесточения ответственности за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до уголовной.