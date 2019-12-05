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В ГД подготовили проект об уголовной ответственности для коллекторов
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РИА Новости

В ГД подготовили проект об уголовной ответственности для коллекторов

11:34 05.12.2019 (обновлено: 11:50 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Госдуме подготовлена рабочая версия проекта об уголовной ответственности для незаконных коллекторов, инициатива разослана для согласования с заинтересованными ведомствами, заявил журналистам глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
В четверг на заседании комитет поддержал решение создать рабочую группу для проработки такой инициативы.
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"На сегодня существует административное наказание за неисполнение тех ограничений, которые были введены совсем недавно, но судя по докладам, на сегодня эта мера недостаточно эффективна. Есть предложение: предусмотреть преюдицию административную, в случае повторного нарушения невыполнения условий обязанностей коллекторами предусмотреть уголовную ответственность... Мы имеем предварительный законопроект, такой рабочий вариант, который как раз то, что я сказал, будет предусматривать", - заявил Пискарев журналистам.
Он добавил, что в рабочую группу вошли представители Центрального банка РФ, министерства юстиции и МВД, Федеральной службы судебных приставов, Генеральной прокуратуры, а также комитетов Госдумы по финансовому рынку и по государственному строительству и законодательству.
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"Мы разослали законопроект в ведомства, ещё не получили официальных отзывов от всех ведомств, и приняли решение собраться в понедельник, в 15 часов уже с готовым заключением и позицией всех структур, которые так или иначе заняты вопросами правового регулирования детальности коллекторов. Надеемся, что в скором времени мы выйдем на итоговый документ", - добавил Пискарев.
Как добавил депутат, группу возглавит его коллега, зампред комитета Николай Рыжак.
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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией изучить вопрос ужесточения ответственности за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до уголовной.
В среду на пленарном заседании депутаты подняли вопрос о проблеме незаконной коллекторской деятельности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что такую деятельность нужно более жестко регулировать и установить жесткие формы контроля и ответственности за коллекторскую деятельность.
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Ситуация вокруг работы коллекторовГосдума РФРоссияПроисшествия
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