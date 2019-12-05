Разработчики двигателей предложили пересадить космонавтов на "Союз-6"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) предлагают в перспективе перевести пилотируемые пуски с ракет "Союз-2" на разрабатываемую сейчас ракету "Союз-6", говорится в статье советника гендиректора предприятия Константина Чванова и других специалистов предприятия, опубликованной в очередном номере журнала "Двигатель".
"Возможно использование ракеты-носителя "Союз-6" в пилотируемом варианте", - говорится в статье.
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По словам специалистов, новая ракета "Союз-6" может прийти на смену широко используемым, "но довольно устаревшим ракетам-носителям семейства "Союз-2", перспективы модернизации которых полностью исчерпаны". Сейчас ракеты "Союз-2" используются в пилотируемой программе для запуска грузовых и пилотируемых кораблей.
Как ранее сообщалось, на первой ступени ракеты "Союз-6" планируется применить двигатели РД-180 разработки и производства НПО "Энергомаш". В настоящее время эти двигатели используются на американских ракетах Atlas. 19 декабря такая ракета должна вывести на орбиту в беспилотном режиме пилотируемый корабль CST100 Starliner компании Boeing. Первый пилотируемый полет на ракете с российскими двигателями планируется на следующий год. Отечественные двигатели уже сертифицированы для пилотируемых пусков по требованиям США.
"Американские специалисты считают, что решения, заложенные в двигателе, в том числе по системе аварийной защиты, позволяют по американским нормативам запускать пилотируемые аппараты", - говорят авторы статьи.
В начале сентября 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что в России будет создана новая ракета - "Союз-6". Этот носитель вместе с "Союзом-5" должен стать частью сверхтяжелой ракеты "Енисей". Сама ракета "Союз-6", по его словам, может получить название "Амур".
В Роскосмосе ранее сообщали, что "Союз-6" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонны, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. У ракеты-носителя "Союз-5" эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн. Начало летных испытаний "Союза-6" на Байконуре запланировано на 2025 год.