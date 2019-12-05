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Шесть детенышей моржей из "китовой тюрьмы" могут перевезти в Китай
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РИА Новости

Шесть детенышей моржей из "китовой тюрьмы" могут перевезти в Китай

11:30 05.12.2019 (обновлено: 11:43 05.12.2019)
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© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"Моржи
Моржи
© Виктор Никифоров, координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие"
Моржи. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Две компании-отловщики косаток для "китовой тюрьмы" в 2018 году отловили 6 детенышей моржей и продали их компании ООО "Акватория", которая запросила разрешение на вывоз животных в Китай, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Росприроднадзора.
"25 ноября 2019 года в Росприроднадзор поступило заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт из Российской Федерации в Китай 6 моржей. Заявитель – ООО "Акватория". Шесть моржей (самки), рожденные в 2018 году, куплены у ООО "Океанариум ДВ" (5 особей) и ООО "Сочинский дельфинарий" (1 особь). Разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов выданы ООО "Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий" Амурским территориальным управлением Росрыболовства", - сказал собеседник.
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
25 ноября, 07:33
Ученые опубликовали видео выпуска последних белух из "китовой тюрьмы"
По его словам, район добычи – Чукотское море. Срок добычи – 16 сентября 2018 года – 31 декабря 2018 года. Дата добычи, согласно промысловому журналу, - 14 октября 2018 года.
"Таким образом, учитывая, что в паспортах животных указана дата рождения – 2018 год, возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Сведения об адресе и условиях содержания моржей у экспортера в заявлении отсутствуют. В рамках рассмотрения документов направлен запрос в Росрыболовство о законности добывания указанных моржей. Готовится запрос в адрес ООО "Акватория" об адресе и условиях содержания животных", - отметил собеседник.
ООО "Акватория" зарегистрирована во Владивостоке. Основной вид деятельности - рыбоводство, воспроизводство морских биоресурсов, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
Во вторник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой проверить бухту Средняя, где содержатся в неволе детеныши моржей. В марте сотрудник "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, тренер морских млекопитающих Андрей Насонов подтвердил, что там, кроме белух и косаток, содержатся еще и моржи. Экологи сообщали, что отловщики держат шесть животных.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
21 ноября, 09:16
Восемь выпущенных в Приморье белух из "китовой тюрьмы" собрались в группу
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы
21 ноября, 18:27
Ученые оценили шансы на выживание выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток
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Светлана РадионоваРосрыболовствоРосприроднадзорМинистерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинВладимир ПутинКитайВ мире
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