Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если его оставят без "Оскара"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Адам Сэндлер заявил, что накажет всех "нарочно плохим фильмом", если ему не дадут премию "Оскар" за роль в "Неограненных драгоценностях", . Адам Сэндлер заявил, что накажет всех "нарочно плохим фильмом", если ему не дадут премию "Оскар" за роль в "Неограненных драгоценностях", сообщает Independent.

С такой угрозой он выступил после того, как уступил Адаму Драйверу ("Брачная история") на церемонии вручения американской премии независимого кино в Нью-Йорке Gotham Awards.

"Если я не получу "Оскара", я нарочно сниму плохой фильм, чтобы заставить всех заплатить", — сказал актер. Критики высоко оценили его роль погрязшего в долгах ювелира в "Неограненных драгоценностях". Картина выходит в широкий прокат в конце декабря.