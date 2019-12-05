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2019-12-05T23:49+0300
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Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если его оставят без "Оскара"
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РИА Новости

Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если его оставят без "Оскара"

23:48 05.12.2019 (обновлено: 23:49 05.12.2019)
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© AP Photo / Invision/ Arthur MolaАмериканский актер Адам Сэндлер
Американский актер Адам Сэндлер
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Адам Сэндлер заявил, что накажет всех "нарочно плохим фильмом", если ему не дадут премию "Оскар" за роль в "Неограненных драгоценностях", сообщает Independent.
С такой угрозой он выступил после того, как уступил Адаму Драйверу ("Брачная история") на церемонии вручения американской премии независимого кино в Нью-Йорке Gotham Awards.
"Если я не получу "Оскара", я нарочно сниму плохой фильм, чтобы заставить всех заплатить", — сказал актер. Критики высоко оценили его роль погрязшего в долгах ювелира в "Неограненных драгоценностях". Картина выходит в широкий прокат в конце декабря.
Помимо Сэндлера за "Оскар" будут бороться Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Антонио Бандерас ("Боль и Слава"), Роберт Де Ниро ("Ирландец") и Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голлуивуде…").
Кадр из фильма Брачная История(2019)
3 декабря, 20:12Культура
"Брачная история" взяла сразу несколько наград Gotham Awards
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КультураКино и сериалыНовости культурыАнтонио БандерасАдам СэндлерРоберт Де НироНью-Йорк (город)
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